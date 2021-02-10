Металлические полочные стеллажи — как способ освободить место в своем доме

Как часто Вам мешают игрушки под ногами или Вы задумываетесь о том, как удобно хранить консервацию на балконе?

Как часто Вам мешают игрушки под ногами или Вы задумываетесь о том, как удобно хранить консервацию на балконе? Если хоть раз возникала такая мысль, то Вам достаточно купить металлические стеллажи домой. Места теперь будет достаточно для всей семьи.

Какие варианты использования стеллажа?

для хранения продуктов и консервации в кладовой

для разгрузки места на даче

для места под складирование вещей на балконе

для обустройства гаража — чтобы удобно хранить шины в не сезон

для хранения зимней обуви и одежды в кладовой

для разгрузки лишних вещей со шкафа

Как видите, вариантов много и все полочные стеллажи решают вопрос экономии пространства в Вашем доме. Главное правильно выбрать необходимую Вам конструкцию.

Полочные стеллажи для дома — как выбрать?

При мысли, что в Вашем доме наконец-то будет порядок и все вещи под рукой становится тепло. Но как выбрать стеллаж, чтобы он способствовал порядку, а не наоборот.

Габариты. Уточните у производителя габаритные размеры (ширина, высота, глубина), чтобы стеллаж точно подошел Вам по размеру. Для этого с помощью рулетки измерьте место, куда планируете его устанавливать и Вы точно попадете в цель — сможете заказать нужные полочные стеллажи. При измерении места под стеллаж, учитывайте также, чтобы перед конструкцией оставалось место для Вас, чтобы удобно достать можно было с каждой полки.

Конфигурация. В зависимости от веса, который выдерживают стеллажи, их разделяют на легкие и средние. Легкие стеллажи Start выдерживают нагрузку до 120 кг и имеют нержавеющее покрытие. Поэтому, если Вам нужно освободить место в кладовой или на даче, где много влаги или наоборот — пересушенный воздух, то заказать металлические стеллажи можно в нашем интернет-магазине.

В случае, когда Вам нужно хранить веса побольше, например запчасти в гараже или гири в своём спорт. зале, используйте средние стеллажи Master. Они выдерживают нагрузку до 400 кг.

Почему стоит выбрать полочные стеллажи?

Это удобно и практично. Металлические стеллажи не подвергаются коррозии, имеют небольшой вес по сравнению с тем, который сами могут выдержать, помогают экономить место в любом помещении, а самое главное — они легко собираются.

Как собрать стеллаж самостоятельно?

Первый шаг. Закрепите подпятники на стойках с помощью болтов и гаек.

Второй шаг. После того, как у Вас установлены все 4 подпятника на стойках — установите нижнюю полку. Она крепится и фиксируется с помощью зацепов. Установите также остальные полки.

Третий шаг. Во время установки полок отрегулируйте их высоту, чтобы межполочное расстояние было рационально использовано для хранения необходимых вещей.

Внедрите в своём доме систему складского хранения с помощью металлических полочных стеллажей. Это удобно, экономит место даже в самом маленьком помещении и помогает хранить вещи в одном месте — а это экономит еще и Ваше время при поисках. Заказать полочные стеллажи необходимого Вам размера с гарантией и качеством от производителя можно в нашем интернет-магазине forstor.com.