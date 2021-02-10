Металлические полочные стеллажи — как способ освободить место в своем доме
Как часто Вам мешают игрушки под ногами или Вы задумываетесь о том, как удобно хранить консервацию на балконе?
Как часто Вам мешают игрушки под ногами или Вы задумываетесь о том, как удобно хранить консервацию на балконе? Если хоть раз возникала такая мысль, то Вам достаточно купить металлические стеллажи домой. Места теперь будет достаточно для всей семьи.
Какие варианты использования стеллажа?
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для хранения продуктов и консервации в кладовой
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для разгрузки места на даче
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для места под складирование вещей на балконе
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для обустройства гаража — чтобы удобно хранить шины в не сезон
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для хранения зимней обуви и одежды в кладовой
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для разгрузки лишних вещей со шкафа
Как видите, вариантов много и все полочные стеллажи решают вопрос экономии пространства в Вашем доме. Главное правильно выбрать необходимую Вам конструкцию.
Полочные стеллажи для дома — как выбрать?
При мысли, что в Вашем доме наконец-то будет порядок и все вещи под рукой становится тепло. Но как выбрать стеллаж, чтобы он способствовал порядку, а не наоборот.
Габариты. Уточните у производителя габаритные размеры (ширина, высота, глубина), чтобы стеллаж точно подошел Вам по размеру. Для этого с помощью рулетки измерьте место, куда планируете его устанавливать и Вы точно попадете в цель — сможете заказать нужные полочные стеллажи. При измерении места под стеллаж, учитывайте также, чтобы перед конструкцией оставалось место для Вас, чтобы удобно достать можно было с каждой полки.
Конфигурация. В зависимости от веса, который выдерживают стеллажи, их разделяют на легкие и средние. Легкие стеллажи Start выдерживают нагрузку до 120 кг и имеют нержавеющее покрытие. Поэтому, если Вам нужно освободить место в кладовой или на даче, где много влаги или наоборот — пересушенный воздух, то заказать металлические стеллажи можно в нашем интернет-магазине.
В случае, когда Вам нужно хранить веса побольше, например запчасти в гараже или гири в своём спорт. зале, используйте средние стеллажи Master. Они выдерживают нагрузку до 400 кг.
Почему стоит выбрать полочные стеллажи?
Это удобно и практично. Металлические стеллажи не подвергаются коррозии, имеют небольшой вес по сравнению с тем, который сами могут выдержать, помогают экономить место в любом помещении, а самое главное — они легко собираются.
Как собрать стеллаж самостоятельно?
Первый шаг. Закрепите подпятники на стойках с помощью болтов и гаек.
Второй шаг. После того, как у Вас установлены все 4 подпятника на стойках — установите нижнюю полку. Она крепится и фиксируется с помощью зацепов. Установите также остальные полки.
Третий шаг. Во время установки полок отрегулируйте их высоту, чтобы межполочное расстояние было рационально использовано для хранения необходимых вещей.
Внедрите в своём доме систему складского хранения с помощью металлических полочных стеллажей. Это удобно, экономит место даже в самом маленьком помещении и помогает хранить вещи в одном месте — а это экономит еще и Ваше время при поисках. Заказать полочные стеллажи необходимого Вам размера с гарантией и качеством от производителя можно в нашем интернет-магазине forstor.com.
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