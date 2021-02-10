В Украине впервые конфисковали плавсредство контрабандистов

Рыбаки на катере незаконно пересекли государственную границу. Они пытались скрыться от пограничников. Капитан-нарушитель не раз имел проблемы с законом.

Суд признал средством и орудием совершения правонарушения скоростное маломерное плавсредство, на котором жители Подунавья незаконно пересекли государственную границу. Согласно судебного решения, плавсредство конфисковано, сообщает Госпогранслужба Украины.

«В октябре прошлого года кораблем Морской охраны во время несения службы по охране государственной границы и защиты суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, около 15 морских миль от острова Змеиный был обнаружен скоростной моторный катер с украинской регистрацией… Рыбаки осуществляли лов рыбы, не получив соответствующее разрешение», говорится в сообщении.

Рыбаки, заметив пограничников, попытались от них скрыться.

Катер обнаружили без экипажа. Владелец, он же капитан-правонарушитель, несколько суток скрывался. Однако его удалось найти и привлечь к ответственности за нарушение государственной границы.

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