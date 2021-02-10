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16:00 10 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В РФ число случаев COVID превысило четыре миллиона

Заболеваемость коронавирусом в России снизилась до уровня середины октября. Более 3,5 миллиона человек уже выздоровели.

В России число заболевших коронавирусом превысило четыре миллиона человек, свидетельствуют данные оперштаба в среду, 10 февраля.

Так, за минувшие сутки обнаружили 14 494 заболевших – это минимум с середины октября. Общее количество инфицированных достигло 4 012 710.

Число выздоровевших увеличилось за сутки на 22 575. Всего уже вылечился 3 516 461 человек.

Число летальных исходов в России за сутки возросло на 536. Всего от инфекции умерли 78 134 пациента.

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Тэги: Россия, рф, статистика, заболеваемость, covid-19

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