Новые штаммы коронавируса вызовут новую волну пандемии – ученые

К началу лета новые, более заразные варианты вируса, станут доминирующими и решающим фактором станет эффективность вакцин против новых штаммов.

Следующая волна пандемии коронавируса наберет силу к началу лета и будет связана с развитием новых, более заразных вариантов вируса SARS-CoV-2. Соответствующий прогноз сделали ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и Университета Гренобль-Альпы во Франции. Результаты их исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.

Исследователи построили модель сценариев развития пандемии COVID-19 в 2021 году и пришли к выводу, что ключевым фактором успешного прохождения следующей волны станет эффективность вакцин против новых штаммов.

Отмечается, что после начала первой волны пандемии COVID-19 большинство стран предприняли комплекс мер для предотвращения распространения опасного заболевания, включающие закрытие предприятий и учебных заведений, тестирование и отслеживание контактов, социальное дистанцирование. Хотя эти мероприятия помогли контролировать передачу вируса, без вакцин их было недостаточно для предотвращения повторных волн инфекции.

Сейчас, когда во многих странах уже началась массовая вакцинация, возникла другая серьезная проблема – появление новых, более заразных вариантов вируса. В Великобритании выявлен так называемый «британский» штамм B.1.1.7, не менее опасные новые штаммы обнаружили в Бразилии и Южной Африке.

Авторы исследования отмечают, что, несмотря на то, что вирус SARS-CoV-2 уже достаточно хорошо изучен, существует значительная неопределенность в сроках и интенсивности будущих волн из-за различных оценок заразности вновь появляющихся штаммов, а также отсутствия информации об эффективности существующих вакцин против этих новых вариантов.

Тем не менее, результаты моделирования показали, что во всех возможных сценариях главные факторы, позволяющие существенно снизить смертность, — это быстрая вакцинация и раннее введение режима изоляции.

Во всех сценариях, к началу лета новые, более заразные варианты вируса станут доминирующими, считают ученые. При этом показатели смертности, госпитализаций и общего количества заболевших в нынешнем году будут ниже, чем в предыдущем, при условии, что власти будут вовремя вводить режим блокировки.

«Наша модель прогнозирует, что с новыми более заразными вариантами высокие пороговые значения для запуска частичной изоляции приведут к увеличению общего числа инфекций и смертей на душу населения», – пишут авторы статьи.

Многое также будет зависеть от уровня вакцинации населения и эффективности вакцин против новых штаммов.

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