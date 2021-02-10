В Днепре из горсовета уволили 655 человек

Таким образом пытаются оптимизировать структуры городского совета Днепра. Уже утверждена новая структура.

В Днепре на внеочередной сессии городского совета в среду, 10 февраля, было уволено 655 человек, работающих в мэрии. Сессия прошла за девять минут, сообщил в Facebook глава города Борис Филатов.

«Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 (!) минут, включая два раза исполнение гимна», – написал в соцсети мэр.

Он также поблагодарил городских депутатов за то, что поддержали его инициативу по сокращению штата.

Ранее, Филатов предупреждал о том, что намеревается оптимизировать структуры мэрии. И это уже второй этап.

«Просто жизнь не стоит на месте, где-то мы объединяем коммунальные предприятия, где-то сокращаем лишний административный персонал, где-то убираем задвоенный функционал, а где-то заменяем перекладывание бумаг цифровыми технологиями», – написал городской голова в Facebook.

При этом Филатов добавил, что тем, кто попадет под сокращение, «по возможности, будут представлены альтернативы трудоустройства и соблюдены их трудовые и социальные права».

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