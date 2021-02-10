Против чиновников Минздрава возбуждено дело о покупке вакцины по завышенной цене
НАБУ расследует махинации при закупке вакцины.
Национальное антикоррупционное бюро расследует махинации при закупке вакцин против коронавируса. Об этом на брифинге в среду, 10 февраля, заявил первый замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.
Так, отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация об открытии производства по подозрению главы Минздрава Максима Сепанова в злоупотреблении служебным положением в связи с якобы заблокированными им другими соглашениями о закупке вакцин против коронавируса в пользу соглашения с компанией Лекхим, Грищук ответил :
«Без фамилий. НАБУ действительно в феврале начало расследование (буквально несколько дней назад) по закупкам вакцины».
При этом подробностей и фигурантов Грищук не привел, ссылаясь на тайну следствия.
Тем временем, в Совете общественного контроля сообщили, что речь идет о закупке китайской вакцины Sinovac Biotech по завышенной цене в 17,85 долларов за дозу при помощи частной фирмы-посредника.
Этот случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП Медицинские закупки начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около 3 долларов и находилось на финальном этапе процесса.
Однако впоследствии министр Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech.
Обнародована цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.
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