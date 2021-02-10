Судья Деркач из Днепра спровоцировала скандал между Украиной и США

По данным портала ОРД глава Днепровского апелляционного суда Натальи Деркач лично вмешалась в резонансное дело генерала Назарова.

По данным портала ОРД глава Днепровского апелляционного суда Натальи Деркач лично вмешалась в резонансное дело генерала Назарова.

По данным журналистов ОРД, «при автоматическом распределении дела (уникальный номер 185/12161/15-к) между судьями Апелляционного суда, Деркач вручную искусственно исключила из процесса нескольких судей, которым дважды был назначен… неполный рабочий день. Американские дипломаты и военные эксперты НАТО назвали процесс «судилищем» и открыто обратились к украинской власти. Напомним, генералу Виктору Назарову в украинских судах вынесли приговор (7 лет лишения свободы).

Бывшего первого заместителя руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской области обвиняют в трагедии с ИЛ-76, который сбили сепаратисты в аэропорту Луганска. Но и военные эксперты НАТО, и американские дипломаты шокированы тем, что подобное дело рассматривали гражданские суды: к тому же, допущенные при этом нарушения, говорят о недопустимости преследования и откровенной травли генерала.

Также они указывают, что подобный процесс и приговор на руку только России. По данным портала ОРД, судья Наталья Деркач в период с 2014 по 2017 годы, уже после начала войны, неоднократно пересекала на автомобиле границу с Российской Федерацией и на территории государства-агрессора проводила по месяцу.