Правительство запретило использовать российскую вакцину от COVID-19 на территории Украины
Запрещается регистрировать вакцины, направленные на борьбу с коронавирусом, которые разработаны или изготовлены на территории России.
Кабинет министров запретил регистрировать и использовать российскую вакцину от COVID-19 на территории Украины.
Согласно постановлению, запрещается регистрировать вакцины или другие медицинские иммунобиологические препараты, направленные на борьбу с COVID-19, разработанные или изготовленные на территории России.
Поставка и проверка вакцины других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.
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