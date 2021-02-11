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Главная » Украина » Общество
00:15 11 Февраля 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Правительство запретило использовать российскую вакцину от COVID-19 на территории Украины

Запрещается регистрировать вакцины, направленные на борьбу с коронавирусом, которые разработаны или изготовлены на территории России.

Кабинет министров запретил регистрировать и использовать российскую вакцину от COVID-19 на территории Украины.

Согласно постановлению, запрещается регистрировать вакцины или другие медицинские иммунобиологические препараты, направленные на борьбу с COVID-19, разработанные или изготовленные на территории России.

Поставка и проверка вакцины других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.

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Тэги: Кабинет министров, вакцина, коронавирус

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