Саакашвили обозвал посла Украины в Грузии «взяточником»

МИД Украины вынуждено было публично вступиться за посла Игоря Долгова, которого Михаил Саакашвили назвал «взяточником».

Конфликт между дипломатами и Саакашвили, который с мая 2020 года является главой исполкома Нацсовета реформ, начался после того, как он призвал своих сторонников в Грузии к неповиновению властям и несоблюдению ограничений в стране, связанных с коронавирусом.

Саакашвили не имеет грузинского гражданства, но имеет паспорт Украины. Поэтому заявления политика пришлось комментировать послу Украины.

По словам Долгова, Саакашвили как конкретное лицо имеет право на высказывания, однако «призывы, связанные с неповиновением и проведением противозаконных манифестаций» в Грузии, не помогают двусторонним отношениям и не помогают грузинскому народу.

«Соответственно, надеюсь, что одно конкретное мнение одного конкретного лица, гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии, не повредит нашей дружбе и желанию наших народов еще больше сблизиться. Нам нужна сильная и единая Грузия в качестве стратегического партнера. Это наш общий интерес и стремление быть сильными и надежными друг для друга», – отметил украинский дипломат, комментарий которого привел грузинский МИД.

Саакашвили в ответ разразился гневным постом в фейсбуке.

«Я считаю, что он глубоко коррумпирован. Я считаю, что он действует против украинских интересов, и я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни в Украине, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца. По моему глубокому убеждению, этот посол – взяточник и коррупционер, который не имеет ничего общего с защитой украинских интересов», – написал политик на своей странице.

В среду утром Саакашвили получил ответ от представителя МИД Олега Николенко, который, по сути, подтвердил позицию посла.

«МИД Украины в очередной раз предостерегает граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружеском иностранном государстве Грузии. Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене», – говорится в заявлении.

Николенко отметил, что обвинения в адрес посла Долгова «не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя», и министерство не станет отвлекаться на них.

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