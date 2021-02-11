Ромарио возглавил список лучших клубных бомбардиров в истории футбола

Международная федерация футбольной истории и статистики составила список лучших бомбардиров в истории футбола на клубном уровне.

Пальма своеобразного первенства принадлежит бразильскому нападающему Ромарио (689 голов).

За ним идет его легендарный соотечественник Пеле (684). Замыкает тройку лидеров португалец Криштиану Роналду, в его активе 661 мяч.

Лионель Месси (651) – на пятом месте. Из действующих футболистов на прошлой неделе в рейтинг вошел также Златан Ибрагимович, он забил 501 гол в составе разных клубов.

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