Умер скандально известный владелец порножурнала Hustler
Основатель американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт ушел из жизни в возрасте 78 лет.
Он скончался накануне утром в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности.
Как известно, первый номер журнала Флинта, в котором публиковались откровенные женские фотографии, вышел в 1974 году. Издание принесло порномагнату славу и массу судебных исков по делам о распространении непристойных материалов.
В марте 1978 года, когда проходили очередные слушания против Флинта, серийный убийца Джозеф Пол Франклин выстрелил в издателя у здания суда.
Флинт состоял в пяти браках, у него шестеро детей.
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