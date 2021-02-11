НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » 0 »
04:01 11 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Умер скандально известный владелец порножурнала Hustler

Основатель американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Он скончался накануне утром в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности.

Как известно, первый номер журнала Флинта, в котором публиковались откровенные женские фотографии, вышел в 1974 году. Издание принесло порномагнату славу и массу судебных исков по делам о распространении непристойных материалов.

В марте 1978 года, когда проходили очередные слушания против Флинта, серийный убийца Джозеф Пол Франклин выстрелил в издателя у здания суда.

Флинт состоял в пяти браках, у него шестеро детей.

Источник:
Тэги: СМИ

Новости по теме

Зеленский призвал украинцев не смотреть «карманные телеканалы»

Президент Владимир Зеленский записал очередное видео. Он говорил на русском, поскольку именно на этом языке украинцам «вливали в уши нескончаемые потоки лжи».

Google пригрозил отключить сервис поиска в Австралии

Компания выступает против законопроекта, который заставит поисковики платить СМИ за публикацию ссылок на их материалы в поисковой выдаче.

Журналисты назвали лучшего спортсмена года

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал спортсменом года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты