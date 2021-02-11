Умер скандально известный владелец порножурнала Hustler

Основатель американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Он скончался накануне утром в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности.

Как известно, первый номер журнала Флинта, в котором публиковались откровенные женские фотографии, вышел в 1974 году. Издание принесло порномагнату славу и массу судебных исков по делам о распространении непристойных материалов.

В марте 1978 года, когда проходили очередные слушания против Флинта, серийный убийца Джозеф Пол Франклин выстрелил в издателя у здания суда.

Флинт состоял в пяти браках, у него шестеро детей.

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