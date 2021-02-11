В США бывшие республиканцы хотят учредить партию «против Трампа»

Участники переговоров задумали отколоться от Республиканской партии из-за ее нежелания выступать против Трампа.

Около 120 бывших чиновников-республиканцев, включая бывших сотрудников администраций Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буш-младшего и самого Трампа, обсудили этот вопрос в ходе видео-конференции на минувшей неделе.

«Значительная часть Республиканской партии становится все более радикальной и угрожает американской демократии. Партия должна подтвердить свою приверженность истине, разуму и основополагающим идеалам, иначе явно нужно создать что-то новое», — заявил политик Эван Макмаллин.

9 февраля в сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа.

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