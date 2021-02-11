Андрей Волков и Инвестохиллс-Веста терроризируют зарубежных инвесторов

Посол Словакии просит Украину защитить 100 млн гривен инвестиций от рейдерства AK “Инвестохиллс”, за которой стоит скандально известный Андрей Волков

Словацкие инвесторы Ричард и Юрай Душка обвиняют ФК «Инвестохиллс Веста» в незаконном захвате офисного здания в Киеве, принадлежащего их компании ООО «Фрунзе 69».

Как сообщил партнер адвокатской конторы «Миллер», защищающей интересы иностранного инвестора, Мустафа Найем на пресс-конференции 27 января, это уже вторая попытка рейдеров завладеть активом, оцениваемым в 100 млн. грн.

Справка: ФK «Инвестохиллс Веста» входит в состав финансовой группы «Investohills», специализирующейся на операциях с имуществом проблемных банков и предприятий. Ее главным учредителем является экс-глава Альфа-Банк Украина и председатель Нацкомфинуслуг в 2014 году Волков Андрей Викторович.

Последние несколько лет имя Андрей Волков Веста неоднократно фигурировало в скандалах, связанных с незаконными методами взыскания кредитной задолженности. По информации различных СМИ, Волков и компания не гнушаются ничем, чтобы урвать жирный кусок пирога: от постоянного давления на должников через продажные суды и правоохранителей – до подделки документов и физического захвата объектов с привлечением титушек. Причем, аппетиты рейдеров уже выходят за пределы Украины. На сей раз жертвами стали словацкие инвесторы.

По словам Мустафы Найема, Ричард и Юрай Душка вступили в права собственности OOO «Фрунзе 69″ осенью 2019 года, но уже в 2020 году частный нотариус перерегистрировал компанию на «Инвестохиллс Веста».

После жалоб в Антирейдерскую коллегию Минюста объект удалось вернуть законному собственнику, но 23 января по решению суда имущество снова перешло к «Инвестохиллс».

Юрист акцентировал, что по данному кейсу открыто более 10 делопроизводств, в том числе, три уголовных дела, и выразил надежду, что подозрения по ним будут вручены уже в ближайшее время.

Присутствовавший на пресс-конференции посол Словакии Марек Шафин призвал украинские власти защитить словацких граждан от посягательств рейдеров, поскольку это важный момент для будущих инвестиций.

Андрей Волков и «Investohills» традиционно опровергли обвинения в свой адрес, приведя в качестве доказательств законности своих действий соответствующее постановление Хозсуда Киева. В компании назвали решение словацкой стороны привлечь на помощь посольство манипуляцией и вводом посла в заблуждение, а перевод спора в медийную плоскость — неудачной попыткой отвлечь внимание общественности от реальных фактов.