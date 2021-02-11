ВОЗ начала в Украине тренинги по COVID-вакцинации
Обучат около 250 медицинских специалистов по всей стране. Их также обеспечат материалами о вакцине и вакцинации.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит серию трехдневных семинаров по COVID-вакцинации для медицинских работников, сообщается на странице ВОЗ в Facebook.
Специалисты ВОЗ организовали мероприятие с Минздравом и Центром общественного здоровья Минздрава Украины.
Семинары необходимы для завершения подготовки к «первой волне» COVID-вакцинации и направлены на защиту медработников больниц и неотложной помощи, которые предоставляют услуги пациентам с коронавирусом.
Отмечается, что участники обсудили детали подготовки в рамках Оперативного плана по «первой волне» и завершили обучение по микропланированию.
Эти мероприятия проводятся при поддержке ВОЗ для каждого этапа вакцинации.
«На текущей стадии вспышки вакцины дают нам возможность держать пандемию под контролем. ВОЗ совместно с партнерами поддерживают национальный план развертывания и вакцинации в Украине, чтобы обеспечить быстрое внедрение, когда вакцины станут доступными», – сказал глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.
К обучению привлекут около 250 медицинских специалистов (50 команд по вакцинации) по всей стране с обеспечением дополнительными материалами о вакцине и вакцинации.
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