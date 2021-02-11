НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
16:30 11 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВОЗ начала в Украине тренинги по COVID-вакцинации

Обучат около 250 медицинских специалистов по всей стране. Их также обеспечат материалами о вакцине и вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит серию трехдневных семинаров по COVID-вакцинации для медицинских работников, сообщается на странице ВОЗ в Facebook.

Специалисты ВОЗ организовали мероприятие с Минздравом и Центром общественного здоровья Минздрава Украины.

Семинары необходимы для завершения подготовки к «первой волне» COVID-вакцинации и направлены на защиту медработников больниц и неотложной помощи, которые предоставляют услуги пациентам с коронавирусом.

Отмечается, что участники обсудили детали подготовки в рамках Оперативного плана по «первой волне» и завершили обучение по микропланированию.

Эти мероприятия проводятся при поддержке ВОЗ для каждого этапа вакцинации.

«На текущей стадии вспышки вакцины дают нам возможность держать пандемию под контролем. ВОЗ совместно с партнерами поддерживают национальный план развертывания и вакцинации в Украине, чтобы обеспечить быстрое внедрение, когда вакцины станут доступными», – сказал глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

К обучению привлекут около 250 медицинских специалистов (50 команд по вакцинации) по всей стране с обеспечением дополнительными материалами о вакцине и вакцинации.

Источник:
Тэги: воз, вакцинация, тренинги

Новости по теме

В Польше 11 человек умерли после вакцинации

Связаны ли смерти с прививкой, будет устанавливать специальная комиссия, однако, в ряде случаев медики сомневаются, что такая связь есть.

ВОЗ озвучила данные о поездке экспертов в Ухань

Спустя год эксперты уже не могут установить, каким образом коронавирус попал на уханьский рынок, но назвали четыре версии того, как коронавирус попал от животных к человеку.

Pfizer готовит документы на регистрацию вакцины в Украине – МОЗ

Вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом, пояснил Виктор Ляшко.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты