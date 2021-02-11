Украина рассчитывает на $700 млн от Всемирного банка – Минфин

Для получения денег от Всемирного банка необходимо продолжение сотрудничества с МВФ и принятие ряда аграрных законов.

Украина в этом году ожидает выделение средств от Всемирного банка. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью для Корреспондент.net, обнародованном в четверг, 11 февраля.

По его словам, подвязку к продолжению сотрудничества с МВФ имеют средства второго транша макрофинансовой помощи ЕС на сумму 600 млн евро и деньги от Всемирного банка. В интервью для УНИАН Марченко уточнил, что речь идет о $700 млн.

«На днях разговаривал с руководителем Всемирного банка в Украине. Обсуждали условия предоставления средств. Что касается первого транша – это staff level agreement с МВФ. А для второго транша – принятие пакета аграрных законов, что, в принципе, реально. Верховная Рада будет заседать через неделю в режиме пленарных заседаний. Поэтому есть шансы рассмотреть эти законопроекты и получить $700 млн – два транша Всемирного банка», – заявил Марченко.

Министр напомнил, что переговоры с МВФ продолжаются, ведь этот курс позволяет ожидать продолжения сотрудничества со Всемирным банком, с Европейской комиссией.

«Речь идет как о получении кредитной помощи, так и о в целом более лояльном отношении к Украине. Это позволит заимствовать под более низкую доходность, повысит стоимость наших ценных бумаг и, соответственно, – снизит долговые риски страны. Министерство финансов готово к любым сценариям, но мы уверенно надеемся минимизировать риски. Программа Стенд-бай рассчитана на 18 месяцев и заканчивается в декабре этого года. Поэтому мы планируем получить средства от МВФ в рамках текущей программы до конца года «, – сказал Марченко.

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