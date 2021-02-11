МИД отреагировал на резолюцию Европарламента

Киев принял во внимание замечания Европарламента в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией.

Украина учтет рекомендации Европарламента о необходимости завершения начатых реформ. Об этом говорится в комментарии МИД Украины по поводу принятой резолюции ЕП.

«В докладе отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и интеграции с Европейским Союзом. Украинская сторона внимательно учтет рекомендации о необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией», – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что доклад является не только комплексным осмотром со стороны Евросоюза процесса имплементации Соглашения об ассоциации, но и содержит важные сигналы по всему спектру отношений Украины с ЕС в контексте дальнейшего развития политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.

Также в МИД подчеркнули, что Украина благодарна депутатам Европарламента за осуждение дестабилизирующих действий России, ее военного присутствия в Украине, милитаризации Крыма, незаконных действий РФ, направленных на захват контроля над Керченским проливом, в частности строительство моста без согласия Украины.

«Чрезвычайно важным является призыв евродепутатов освободить всех украинских политических заключенных и военнопленных в России, Крыму и на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей», – сказано в заявлении.

Кроме того, в МИД отметили, что Европарламент в очередной раз подчеркнул, что Украина имеет европейскую перспективу и признал право Украины в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС подать заявку на членство в ЕС при условии соблюдения всех Копенгагенских критериев и принципов демократии, основных свобод, прав человека и меньшинств, а также обеспечения верховенства права.

«Украина разделяет видение Европарламента о необходимости обновления параметров Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина – ЕС с учетом развития нормативно-правовой базы, потребностей экономического развития и перспектив секторальной интеграции. Доклад свидетельствует успешность процесса имплементации Соглашения об ассоциации и наличие мощной поддержки со стороны Европейского парламента относительно дальнейшего углубления интеграции Украины с ЕС», – говорится в комментарии.

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