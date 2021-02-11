В Газпроме назвали срок запуска Северного потока-2

Осталось уложить около 120 километров газопровода в водах Дании и более 28 километров – в водах Германии.

Российский газопровод Северный поток-2 могут ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий Газпрома Владимира Вавилова.

В настоящее время оператор проекта строительства газопровода Nord Stream 2 укладывает участок СП-2 в территориальных водах Дании. Планируется завершить работы на этом участке в апреле.

К настоящему времени из 2460 км газопровода уложено более 2300 км. Осталось уложить около 120 км в водах Дании и более 28 км – в водах Германии.

Напомним, что РФ намерена достроить Северный поток-2, несмотря на санкции. При этом сам Газпром недавно допустил провал проекта «из-за политического давления».

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