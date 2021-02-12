Представитель России при ООН обвинил Германию и Францию в соучастии в «преступлениях» на Донбассе

Власти Украины уже не пытаются скрывать упорное нежелание выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений, считает постпред РФ при ООН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Германию и Францию в соучастии в «преступлениях» на Донбассе. Об этом он сказал на проходящем по российской инициативе заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений, сообщает ТАСС в четверг, 11 февраля.

Он напомнил, что в декабре 2020 года представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече Совбеза ООН с участием сепаратистов «ДНР» и «ЛНР».

«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о «российской агрессии», не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», – сказал представитель РФ в ООН.

Небензя обратился к участникам заседания с вопросом, готовы ли представители западных стран потребовать от Украины начать движение к миру и выполнить обязательства по минским соглашениям.

«Признаков этого, к сожалению, все меньше, – констатировал он. – Надеюсь на вашу принципиальную позицию сегодня, а также на то, что мой украинский коллега сегодня даст нам хоть какие-то поводы для оптимизма, а не будет повторять избитую мантру о том, что во всем виновата Россия», – заявил Небензя.

Он считает, что власти Украины уже не пытаются скрывать упорное нежелание выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений: «Мы вынуждены констатировать, что упорное нежелание Киева выполнять обязательства по комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства».

По мнению Небензи, Украина до сих пор не предоставила подтверждений российской агрессии.

«Вместо выполнения минских договоренностей мы слышим из Киева прежние сказки о продолжающейся российской агрессии, на которую Украина списывает все. И это при том, что доказательств этой самой «агрессии» никто так и не представил, что неудивительно», – подчеркнул постпред РФ.

Тэги: ООН, Донбасс, рф