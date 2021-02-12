Боррель поддерживал Украину на переговорах в РФ
Жозеп Боррель заявил, что сказал Сергею Лаврову о непоколебимой поддержке ЕС территориальной целостности Украины.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил премьер-министра Дениса Шмыгаля, что на переговорах в России заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о поддержке Украины Евросоюзом. Об этом он сказал по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе в четверг, 11 февраля.
«Я заверил премьер-министра в непоколебимой поддержке Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Это сообщение я также передал во время моей встречи на прошлой неделе министру иностранных дел России Лаврову – включая необходимости полного выполнения минских договоренностей», – заявил Боррель.
«Вы знаете, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Мы продолжаем полностью поддерживать дипломатические усилия для восстановления территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», – добавил дипломат.
Кроме того, он назвал судебную реформу основной задачей для украинской власти, пишет Европейская правда.
«Если бы мне надо было выбрать одну важнейшую, я бы отметил судебную реформу. Это – мать всех реформ. Вы не можете делать вид, что есть верховенство права, права человека без независимой судебной системы. Это – краеугольный камень демократической страны», – сказал Боррель.
Дипломат говорит, что есть три основные причины, по которым стоит провести судебную реформу: это фундаментальный элемент хорошо функционирующей демократии, это важнейший инструмент против коррупции и это то, что нужно украинцам.
«Независимые суды и разделение ветвей власти. Без этого трудно бороться с коррупцией или с другими проблемами. Я знаю, как это трудно, но это необходимо», – резюмировал он.
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