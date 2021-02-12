Зеленский: «Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали их»

Три закрытых телеканала получали деньги из России и временно оккупированной территории, подчеркнул президент.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины были наложены санкции на телеканалы, которые финансируются из временно оккупированной территории и из государства-агрессора. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область, сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 11 февраля.

«Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали их (телеканалы – ред.)», – заявил Зеленский на пресс-брифинге в ответ на вопрос, будут ли власти закрывать телеканал НАШ.

На уточнение, подпишет ли президент закон о коллаборантах, инициированный фракцией партии Европейская солидарность, если он будет проголосован в парламенте, Зеленский ответил: «У этой партии была возможность закрыть каналы, которые финансируются деньгами из временно оккупированной территории и из Российской Федерации, еще в 2018 году. Они этого не сделали. Поэтому, мне кажется, любые подобные законодательные потуги есть только потугами, потому что любой лидер должен делать серьезные шаги, а не просто говорить».

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