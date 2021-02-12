ЕС не согласен менять Соглашение об ассоциации

В ЕС официально согласились «пересмотреть» Соглашение, но не давали согласия на внесение изменений.

Евросоюз согласен «пересмотреть» Соглашение об ассоциации с Украиной, но еще не дал согласия на его изменение. Об этом завил еврокомиссар Оливер Варгеи на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации в четверг, 11 февраля.

Украина считает необходимым обновить Соглашение об ассоциации, чтобы привести ее в соответствие с нынешней ситуацией. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после заседания Совета в очередной раз подчеркнул эту позицию.

В свою очередь Оливер Варгеи подчеркнул, что согласие ЕС на «пересмотр соглашения» еще не означает договоренности об ее «обновлении».

«Просмотр соглашения означает не только поиск новых сфер, где она применяется, но также выполнение (того, что есть в Соглашении). Поэтому мы начнем с оценки выполнения Соглашения об ассоциации», – сказал он.

«Мы считаем, что нет необходимости менять соглашение. Оно достаточно гибкое и позволяет расширять наше сотрудничество. Но готовы рассмотреть запросы Украины, относительно новых сфер, если таковые поступят», – добавил комиссар.

Как утверждает Варгеи, по мнению Еврокомиссии, Соглашение об ассоциации с Украиной «до сих пор имеет (неиспользованный) потенциал».

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