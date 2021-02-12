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05:06 12 Февраля 2021 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Глава Минздрава Франции рассказал, чем опасен мутировавший коронавирус

Южноафриканский и бразильской штаммы коронавируса могут преодолевать иммунитет человека, который уже переболел COVID-19, и вызывать повторные заражения.

«Вирус может избегать антител, выработанных в организме человека, который уже был заражен. Вирус может преодолевать иммунитет», – заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, комментируя свойства мутировавших штаммов коронавируса.

Говоря о так называемом британском штамме, Веран отметил, что на протяжении последней недели во Франции его обнаружили у 20-25% пациентов, получивших положительные результаты тестирования.

В то же время он отметил, что имеющиеся COVID-вакцины являются очень эффективными против британского варианта коронавируса.

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Тэги: мутации, коронавирус

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