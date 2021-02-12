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06:07 12 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден закрыл проект строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Джо Байден официально закрыл проект по строительству стены на границе с Мексикой, а также отменил режим чрезвычайной ситуации.

Режим чрезвычайной ситуации в районе южной границы был введен 45-м президентом США Дональдом Трампом. Фактически он означал выделение дополнительных средств и упрощенную схему выделения федерального финансирования в регион.

«Я пришел к выводу, что введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным», – заявил Байден.

Он отметил, что его администрация «не допустит расходования средств налогоплательщиков США на строительство стены на границе».

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Тэги: Мексика, граница, Джозеф Байден

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Трамп подчеркнул, что Мексика должна немедленно прекратить проникновение нелегалов в США. «Закрытие границы было бы хорошим решением», – написал президент.

Американский президент пока не рассматривает возможность введения режима ЧП, но и не намерен прекращать шатдаун.

«У меня есть полное законное право объявить (режим ЧП), но я не рассматриваю такую возможность», – заявил Трамп.

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