Байден закрыл проект строительства стены на границе с Мексикой
Президент США Джо Байден официально закрыл проект по строительству стены на границе с Мексикой, а также отменил режим чрезвычайной ситуации.
Режим чрезвычайной ситуации в районе южной границы был введен 45-м президентом США Дональдом Трампом. Фактически он означал выделение дополнительных средств и упрощенную схему выделения федерального финансирования в регион.
«Я пришел к выводу, что введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным», – заявил Байден.
Он отметил, что его администрация «не допустит расходования средств налогоплательщиков США на строительство стены на границе».
Новости по теме
Гражданам, которые прибывают из стран «красного списка» придется заплатить круглую сумму за карантин в гостинице, а если попытаются скрыть, откуда прибыли – 10 лет тюрьмы.
Трамп подчеркнул, что Мексика должна немедленно прекратить проникновение нелегалов в США. «Закрытие границы было бы хорошим решением», – написал президент.
«У меня есть полное законное право объявить (режим ЧП), но я не рассматриваю такую возможность», – заявил Трамп.