Байден закрыл проект строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Джо Байден официально закрыл проект по строительству стены на границе с Мексикой, а также отменил режим чрезвычайной ситуации.

Режим чрезвычайной ситуации в районе южной границы был введен 45-м президентом США Дональдом Трампом. Фактически он означал выделение дополнительных средств и упрощенную схему выделения федерального финансирования в регион.

«Я пришел к выводу, что введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным», – заявил Байден.

Он отметил, что его администрация «не допустит расходования средств налогоплательщиков США на строительство стены на границе».

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