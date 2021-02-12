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07:10 12 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На ЧМ по конькобежному спорту вместо гимна России будет звучать Чайковский

При награждении российских спортсменов вместо национального гимна будет звучать фрагмент из «Первого концерта» Петра Чайковского.

С разрешения Международного союза конькобежцев (ISU) при награждении российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку вместо национального гимна будет звучать фрагмент из «Первого концерта» Петра Чайковского.

Отмечается, что россияне сами выбирали музыкальную тему.

«Мы обсудили различные идеи относительно той музыки, которая могла бы звучать на награждении наших спортсменов. Проконсультировались с командой. Решили выбрать музыкальную тему из «Первого концерта» Петра Ильича Чайковского, и ISU нам ее согласовал», – сказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Напомним, что на чемпионатах мира и Олимпийских играх из-за санкций CAS российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, использовать гимн и другую национальную символику.

Чемпионаты мира по конькобежному спорту и шорт-треку пройдут в Нидерландах в феврале и марте.

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Тэги: гимн России, конькобежный спорт, Петр Чайковский

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