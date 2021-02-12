Лукашенко назвал условия своего ухода от власти
Александр Лукашенко пообещал провести честные и открытые президентские выборы «после того, как будут готовы все необходимые документы».
«Главное условие – в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие: если сложится так, что к власти придут не «те», то вторым пунктом запишем, что ни один волос из сторонников нынешнего президента упасть не может», – сказал Лукашенко во время своего выступления на Всебелорусском народном собрании.
«Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну,» – добавил он.
Лукашенко пообещал провести честные и открытые президентские выборы «после того, как будут готовы все необходимые документы».
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