Послы стран ЕС обсудили в Брюсселе новые санкции против России
В Евросоюзе приступили к процессу обсуждения возможных санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейские источники, в заседании, которое прошло 10 февраля, участвовали послы стран ЕС в Брюсселе
Ни одно государство – член сообщества не высказало возражений против введения новых санкций в отношении России, отметил один из дипломатов. В четверг представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано в беседе с «Интерфакс» рассказал о разработке новых санкций против России.
Говоря о новых ограничительных мерах, он подчеркнул, что на данном этапе процесс является конфиденциальным, поэтому объединение не готово его комментировать. «Как правило, мы не предоставляем никакой информации и не комментируем какие-либо текущие процедуры в рабочих инстанциях Совета ЕС», – сказал Стано.
При этом он напомнил о недавнем заявлении Борреля, отметившего отдаление России и Евросоюза, и добавил, что глава дипломатии упоминал о планах Брюсселя обсудить дальнейшие действия в ходе заседания Совета ЕС по иностранным делам, назначенного на 22 февраля. Стано акцентировал внимание на том, что решение о введении ограничительных мер принимается единогласным голосованием всех государств-членов объединения.
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