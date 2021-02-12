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12:30 12 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава Туркменистана назначил своего сына вице-премьером

А также поставил его во главе Высшей контрольной палаты страны – государственный контрольный орган по финансово-экономическим вопросам.

Сердар Бердымухамедов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил вице-премьером своего 39-летнего сына Сердара Бердымухамедова, а также поставил его во главе Высшей контрольной палаты страны (государственный контрольный орган по финансово-экономическим вопросам), ввел его в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.

Для того, чтобы назначение стало возможным, глава государства расширил число заместителей глав правительства. Согласно постановлению, должность введена «в целях дальнейшего совершенствования работы Кабинета министров и Государственного совета безопасности, а также усиления контроля за государственной собственностью, в том числе за хозяйским использованием финансовых средств и разрешительными по ним операциями согласно законодательству».

Также президент сообщил, что в обязанности нового вице-премьера войдут цифровизация и внедрение инновационных технологий в систему государственного и общественного устройства, в здравоохранение, образование, финансы и экономику.

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Тэги: Туркмения

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