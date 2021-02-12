Украина и ЕС: совместное заявление

В документе обнародованы соглашения и вопросы, которые обсуждались во время встречи Жозепа Борреля и Дениса Шмыгаля в ходе Совета ассоциации Украины и Евросоюза.

Вчера, 11 февраля, в Брюсселе состоялось заседание Совета ассоциации (СА), где представители Евросоюза приветствовали реформаторские усилия Киева, но отметили необходимость увеличить эффективность борьбы с коррупцией. Об этом говорится в совместном заявлении Украины и ЕС по результатам заседания, обнародованном в пятницу, 12 февраля, на правительственном портале.

Совет ассоциации проходил под сопредседательством Жозепа Борреля, Высокого представителя ЕС по внешним делам и политики безопасности, и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В ходе заседания, СА подтвердил «неизменную приверженность сторон укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и Европейским Союзом» на основе Соглашения об Ассоциации и зоны свободной торговли.

ЕС подтвердил свою готовность помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам и поддержать кампанию вакцинации через региональный проект с ВОЗ.

В Брюсселе отметили важность эффективности работы антикоррупционных органов и необходимость судебной реформы.

Также ЕС вновь подтвердил свою неизменную поддержку и приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и осудил российскую агрессию.

В свою очередь Украина подробнее представила концепцию Международной крымской платформы и пригласила ЕС принять участие в инаугурационной встрече высокого уровня в рамках этой инициативы 23 августа 2021 в Киеве.

Также была отмечена важность усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности, упрощения торговли, таможенного сотрудничества, и в сферах юстиции и внутренних дел.

СА подтвердила намерения Украины и ЕС продвигать вперед всесторонний пересмотр достижения целей Соглашения. Совет подтвердил обязательства Украины и ЕС начать консультации относительно дальнейшего пересмотра либерализации торговли товарами в рамках Зоны свободной торговли.

ЕС призвал Украину выполнять свои политические обязательства в рамках текущей программы макрофинансовой помощи, направленной на борьбу с Covid-19 и продолжать тесное сотрудничество с Международным валютным фондом.

Также СА подтвердил важность необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией Приватбанка, подчеркнув «важность осуществления правосудия в отношении лиц, ответственных за масштабное мошенничество в Приватбанке, и возвращения активов».

Кроме этого, в заявлении упоминается о реформах в энергетическом секторе, децентрализации и ряде других реформа в Украине. В документе также отмечается необходимость расследовать атаки против активистов и журналистов в Украине.

Стороны заявили об общих ценностях демократии, верховенства права, уважения международного права и прав человека.

В документе отмечается важность заключения Соглашения об общем авиационном пространстве как можно скорее в 2021 году.

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