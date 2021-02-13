В США осудили украинца за кибермошенничество

Осужденный – 38-летний одессит Александр Мусиенко. Он участвовал в отмывании денег для восточноевропейских киберпреступников.

Киберпреступники взломали и похитили средства с банковских счетов американских компаний. С 2009 по 2012 годы он отмыл свыше 3 миллионов долларов, полученных в результате мошеннических действий.

В частности Мусиенко был привлечен к вербовке, надзору и направлению лиц, которые могли получать похищенные средства и передавать их за пределы США.

Украинец вербовал курьеров для вывоза средств через сайты с объявлениями о работе. Нанятые таким образом лица не подозревали о своем участии в преступной схеме и считали, что легально работают на международную фирму.

«Партнеры Мусиенко по схеме взламывали и похищали информацию у пострадавших в США и использовали эту информацию, чтобы выдавать себя за жертв. Банки при этом считали, что клиенты требовали снятия средств со счетов. Таким образом Мусиенко и другие смогли похитить крупные суммы денег со счетов жертв», – говорится в сообщении.

Уголовное дело против украинца в США открыли в 2016 году. В 2018 году Мусиенко арестовали в Южной Корее и в следующем году экстрадировали в США. ФБР исследовало ноутбук Мусиенко и выявил файлы, содержащие примерно 120 тысяч номеров платежных карточек и связанную с ними идентификационную информацию.

Тэги: США, киберпреступность