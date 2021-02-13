Усик и Джойс не договорились об условиях боя

В СМИ уже появилась апрельская дата боя. Это не соответствует действительности. Дату боя будет определять компания, которая выиграет торги.

Александр Красюк – промоутер компании К2 Promotion, занимающейся делами Александра Усика – сообщил, что украинский боксер и британец Джо Джойс не договорились об условиях поединка за временный пояс WBO в супертяжелом весе.

Всемирная боксерская организация в конце января отправила письма промоутерам Усика и Джойса Красюку и британцу Фрэнку Уоррену соответственно, где сообщила, что у сторон есть 15 дней, чтобы договориться о финансовых условиях организации боя.

Красюк в комментарии сообщил, что стороны не сумели договориться. Теперь организатор поединка определится на торгах.

«Предложение Фрэнка Уоррена не соответствует требованиям рынка, поэтому мы будем ждать проведения торгов. В СМИ уже появилась апрельская дата боя. Она не соответствует действительности. Дату боя будет определять компания, которая выиграет торги», – отметил Красюк.

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