Псевдожурналистке Любовь Величко грозит до двух лет за липовое удостоверение «журналиста» и махинации с ее ФОП

В Украине за последние годы появились десятки так называемых «журналистов-расследователей».

В Украине за последние годы появились десятки так называемых «журналистов-расследователей». Породили их с одной стороны, так называемые «грантоеды», общественные организации, а зачастую «расследованиями» занимаются кто кому не лень, создавая «мутные» якобы журналистские сайты. Без соответствующего образования, опыта работы в информационных агентствах, печатных изданиях и так далее. Нередко такие «журналисты-расследователи» конкурируют с такими же «коллегами», ведут информационные войны за бюджеты, внимание и т.д.

Например, две недели разгорелась очередная война между «медийщиками».

Как писал Укринформ, 21 января 2021 года стало известно, что Национальная полиция открыла уголовное производство против члена Медиаруха и исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк по заявлению главы «Журналистов против коррупции» Сергея Кота. Заявление Сергей Кот подал 31 декабря 2020 года из-за комментария госпожи Оксаны Романюк, исполнительного директора Института массовой информации, живущей на западные гранты, «Детектор медиа» о продаже журналистских удостоверений ОО «Журналисты против коррупции».

Кот обвиняет медиаэксперта в заведомо ложном сообщении о преступлении (статья 383 УКУ). При этом на сайте ВОО «Журналисты против коррупции» до сих пор размещено сообщение, в котором предлагается за уплату членских взносов выдать любому журналистское удостоверение, а этот человек взамен обязуется участвовать в общественных мероприятиях организации и публиковать на ее сайте не менее, чем одну статью в месяц. На сайте организации пишут, что иметь журналистское удостоверение будет полезно перечню лиц, куда внесены «юристы», «предприниматели», «местные депутаты» и «автолюбители, которые любят путешествовать».

Защищать Оксану Романюк взялись все ее «подопечные», так называемые «журналисты». Особенно отличилась печально известная фейковая «журналистка» Любовь Величко, замеченная в ряде скандалов, которая опубликовала пост на своей странице в Facebook.

Нас заинтересовало, кто такая, как она себя называет «профессионал» Любовь Величко.

Судя по ее странице на Facebook она также позиционирует себя, как «журналист-расследователь», которая писала тексты для сайта texty.org.ua , а последние несколько месяцев, с сентября 2020 года, «журналист-расследователь» информагентства Liga.net. Сайт texty.org.ua не является СМИ, информагентством с государственной лицензией., хотя позиционирует себя как «независимое издание». Данный сайт был основан Романом Кульчинским и Анатолием Бондаренко, которые также создали ГО (общественную организацию) «Агенция журналистики данных». Сайт texty.org.ua существует за счет грантов и пожертвований, в том числе принимает криптовалюту. Сколько было пожертвований за эти годы и на какие цели они пошли, на самом сайте информации об этом нет, поскольку нет даже юридического лица, которому принадлежит данный сайт. Однако, в последние полгода у «издания» texty.org.ua дела идут не очень хорошо, поэтому не только Любовь Величко начала искать новое место работы, но и сам основатель и руководитель – Роман Кульчинский опубликовал резюме на одном из сайтов по поиску работы.

Двуличие «журналиста-расследователя» Любовь Величко, которая возмущается тем, что ГО «Журналисты против коррупции» продает журналистские удостоверения, однако сама козыряет таким же фейковым удостоверением. Более того, 30 июля 2020 года, то есть во время работы Любовь Величко не в СМИ, а в «издании» texty.org.ua, по ее заявлению и обращению в Броварское отделение полиции 29 июля 2020 года, было открыто криминальное производство. О чем сама Любовь Величко также сообщила постом на своей странице в Facebook, опубликовав документ из Единого реестра досудебных расследований.

Согласно ему, Любовь Величко имеет удостоверение журналиста UKR3921, непонятно кем, какой структурой, выдано. Но пикантность ситуации в другом.

С июля 2016 года Величко Любовь Михайловна, зарегистрированная в Броварах по ул. Евгения Зеленского 20, является ФОПом. Главным видом которого указано «Индивидуальная художественная деятельность» (КВЭД 90.03). Собственно, чем Любовь Величко и занимается в свободное от семьи время.

Однако, на том же сайте Института массовой информации, руководителя которого так яростно защищает Любовь Величко ясно написано, что:

«Во время регистрации журналиста как ФОП необходимо правильно выбрать вид экономической деятельности в соответствии с Классификации видов экономической деятельности (КВЭД). Обычно для журналистов подходит вид деятельности по коду 63 «Информационная деятельность». Если во время журналистской деятельности проводится фото- и видеосъемку, стоит добавить в процессе регистрации также коды 59, 74.2. В случае ведения кроме журналистской деятельности еще и создание рекламных материалов, стоит добавить КВЭД 73.1.»

Таким образом, Любовь Величко не является журналистом, а пресс-службы государственных органов, в которые она обращается, не должны отвечать на ее информационные запросы как журналиста.

В тоже время, у налоговых органов обязательно должны возникнуть вопросы к Любови Величко относительно ее реальной деятельности, доходов и их источников, а у правоохранительных органов вопросы не только к ней, но и тем, кто выдал ей фейковое удостоверение «журналиста». За подделку документов, в частности, журналистского удостоверения, согласно части 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины Любовь Величко грозит ограничение до 2 лет или штраф до 17 тыс. грн. Воспринимать данную особу как журналиста нет никаких оснований. Также возникает вопросы и к руководству редакции информагентства Liga.net Петру Шуклинову и другим руководителям.