В Таджикистане произошло мощное землетрясение
В столице страны Душанбе ощущались подземные толчки магнитудой в 3-4 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Таджикистана. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщило РИА Новости.
«Подземный толчок магнитудой в 6,1 произошел в Мургабском районе Таджикистана, что в более чем 700 километрах восточнее Душанбе и в 25 километрах от райцентра Мургаб», – указано в сообщении.
Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров. При этом в столице страны Душанбе ощущалось землетрясение магнитудой в 3-4 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, указало издание.
Новости по теме
В воскресенье в Таджикистане проходили президентские выборы. Действующий президент Эмомали Рахмон руководит страной с 1994 года.
Члены группы взяли в заложники семью из Таджикистана, потому что у них не хватило денег на «трансфер» в Европу.
В колонии строгого режима на западе Таджикистана вспыхнул бунт, в результате которого погибли 29 заключенных.