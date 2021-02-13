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12:30 13 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Таджикистане произошло мощное землетрясение

В столице страны Душанбе ощущались подземные толчки магнитудой в 3-4 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Таджикистана. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщило РИА Новости.

«Подземный толчок магнитудой в 6,1 произошел в Мургабском районе Таджикистана, что в более чем 700 километрах восточнее Душанбе и в 25 километрах от райцентра Мургаб», – указано в сообщении.

Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров. При этом в столице страны Душанбе ощущалось землетрясение магнитудой в 3-4 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, указало издание.

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Тэги: Таджикистан, землятресение

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