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Главная » Украина » Политика
13:30 13 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ермак заявил о ключевой роли США на Донбассе

Вашингтон является стратегическим партнером Киева и должен сыграть одну из ключевых ролей в вопросе о возвращении украинских территорий, отметил глава ОПУ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак обозначил роль США в разрешении конфликта на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Украина в ночь на 13 февраля.

Он заявил, что США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании конфликта. Вашингтон является стратегическим партнером Киева, подчеркнул глава ОПУ.

«Я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий», – цитирует Ермака Интерфакс-Украина.

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Тэги: США, Донбасс, Ермак, ОП

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