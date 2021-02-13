Ермак заявил о ключевой роли США на Донбассе
Вашингтон является стратегическим партнером Киева и должен сыграть одну из ключевых ролей в вопросе о возвращении украинских территорий, отметил глава ОПУ.
Глава Офиса президента Андрей Ермак обозначил роль США в разрешении конфликта на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Украина в ночь на 13 февраля.
Он заявил, что США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании конфликта. Вашингтон является стратегическим партнером Киева, подчеркнул глава ОПУ.
«Я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий», – цитирует Ермака Интерфакс-Украина.
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