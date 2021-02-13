У Зеленского анонсировали жесткие решения СНБО

Угрозы нацбезопасности требуют жестких решений «в пределах, определенных Конституцией и действующим законодательством», отметили в ОПУ.

Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания, которое должно состояться в пятницу на Банковой. Часть вопросов на нем будет рассмотрена в закрытом режиме.

Офис президента отмечает, что угрозы нацбезопасности требуют жестких решений «в пределах, определенных Конституцией и действующим законодательством».

Отмечается, что до 2019 года необходимые для защиты национальной безопасности решения откладывались по политическим мотивам. У президента подчеркивают, что эти угрозы стали своего рода «минами замедленного действия».

«Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства», – добавили в Офисе.

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