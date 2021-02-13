Не хватило прогресса. Итог миссии МВФ в Украине

Украина до конца 2021 года ожидает получить от Фонда 2,2 миллиарда долларов тремя траншами.

Миссия Международного валютного фонда завершила в Украине работу по вопросам первого пересмотра программы в формате stand-by без принятия положительного результата о пересмотре, говорится в пресс-релизе МВФ 13 февраля.

Сообщается, что в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, является частью поддержанной соглашением stand-by программы действий власти.

Консультации были посвящены укреплению управления Нацбанка Украины, законодательных и регулятивных норм надзора за фининститутами, мер по сокращению среднесрочного бюджетного дефицита, усилению антикоррупционной деятельности и судебной системы, а также энергополитики Киева.

«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться», – резюмировал результаты работы постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман.

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