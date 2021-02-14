Украинец Пустовой помог «Барселоне» пробиться в финал Кубка Испании

Центровой каталонцев украинец Артем Пустовой провел на площадке девять минут. За это время он набрал 4 очка, сделал 2 подбора и допустил 1 потерю.

«Барселона» вышла в финал Кубка Короля Испании, одолев в полуфинале «Басконию» со счетом 77:68.

Центровой каталонцев украинец Артем Пустовой провел на площадке девять минут. За это время он набрал 4 очка, сделал 2 подбора и допустил 1 потерю.

В финале Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Реалом».

Тэги: баскетбол