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02:24 14 Февраля 2021 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Украинец Пустовой помог «Барселоне» пробиться в финал Кубка Испании

Центровой каталонцев украинец Артем Пустовой провел на площадке девять минут. За это время он набрал 4 очка, сделал 2 подбора и допустил 1 потерю.

«Барселона» вышла в финал Кубка Короля Испании, одолев в полуфинале «Басконию» со счетом 77:68.

Центровой каталонцев украинец Артем Пустовой провел на площадке девять минут. За это время он набрал 4 очка, сделал 2 подбора и допустил 1 потерю.

В финале Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Реалом».

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Тэги: баскетбол

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