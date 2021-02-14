Нуланд опять получит должность в Госдепе США
Президент США Джо Байден официально выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам.
Далее ее кандидатуру должен утвердить в Конгрессе США.
Профильный комитет Сената назначит дату проведения слушаний, на которых Нуланд предстоит ответить на вопросы законодателей.
Нуланд отработала в Госдепартаменте более 30 лет и, в частности, была главным чиновником Госдепа по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии.
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