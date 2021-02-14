Америкнец Усман защитил титул чемпиона UFC

Боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман одержал победу над бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Поединок проходил в полусреднем весе. Усман дрался в статусе чемпиона UFC. Он нокаутировал оппонента в третьем раунде и защитил пояс в третий раз подряд.

Поединок Усмана и Бернса возглавил UFC 258. В последних двух поединках американец защитил пояс, победив Хорхе Масвидаля и Коби Ковингтона.

В активе Усмана 18 побед при единственном поражении. Он ни разу не уступал в поединках под эгидой UFC.

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