Укроборонпром в ОАЭ подписал соглашений на $1 млрд

Украинский оборонный концерн намерен развивать передовые технологии с помощью компании EDGE Group.

Укроборонпром в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более 1 млрд долларов. Об этом сообщает Офис президента в воскресенье, 14 февраля.

Отмечается, что соглашение с EDGE о военной и техническое сотрудничество позволит обмениваться и развивать передовые технологии.

«EDGE делает сильный акцент на совместном развитии и сотрудничестве. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины о сотрудничестве, обмене и получении взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран», – сказал генеральный и управляющий директор EDGE Фейсал Аль Банная.

Также в ОП сообщают, что в городке передовых экологически чистых технологий Масдар-Сити Зеленский встретился с представителями бизнеса, которые имеют общие проекты с ОАЭ в области энергетики, образования, новейших технологий.

Президент подчеркнул, что фактически Украина как государство взяло ответственность за эти бизнесы и их развитие в ОАЭ. Он отметил, что имел теплую и продуктивную встречу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяна. Обе страны изучают возможности для расширения и укрепления контактов.

«Мы будем защищать украинский бизнес, для нас это очень важно. Но и украинскому бизнесу надо тоже поддерживать и защищать свое государство. Только вместе можно сделать что-то современное, вроде этого городка передовых технологий», – сказал президент.

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