В Косово прошли третьи за три года выборы в парламент
В декабре 2020 года Конституционный суд принял решение о незаконности голосования за назначение правительства Авдуллы Хоти.
Согласно опросу, партия «Vetevendosje» получит от 45% до 55% голосов среди этнических албанцев, составляющих 90% из 1,9 миллиона населения. Это почти вдвое больше, чем результат выборов 2019 года, однако для партии все еще может понадобиться партнер для коалиции.
Лидер партии Альбин Курти, который занимал пост премьер-министра в течение пяти месяцев 2020 года, обязался бороться с коррупцией и не идти на компромиссы в диалоге с Сербией.
«Vetevendosje» может объединиться или с правящей Демократической лигой Косово, или с оппозиционной Демократической партией Косово, или с Альянсом за будущее Косово.
«Перед нами стоит много проблем, у нас есть проблема с Сербией, ситуацией с пандемией и укреплением государства», – отметил после голосования глава Альянсом за будущее Косово Рамуш Харадинай.
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