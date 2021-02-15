В Косово прошли третьи за три года выборы в парламент

В декабре 2020 года Конституционный суд принял решение о незаконности голосования за назначение правительства Авдуллы Хоти.

Согласно опросу, партия «Vetevendosje» получит от 45% до 55% голосов среди этнических албанцев, составляющих 90% из 1,9 миллиона населения. Это почти вдвое больше, чем результат выборов 2019 года, однако для партии все еще может понадобиться партнер для коалиции.

Лидер партии Альбин Курти, который занимал пост премьер-министра в течение пяти месяцев 2020 года, обязался бороться с коррупцией и не идти на компромиссы в диалоге с Сербией.

«Vetevendosje» может объединиться или с правящей Демократической лигой Косово, или с оппозиционной Демократической партией Косово, или с Альянсом за будущее Косово.

«Перед нами стоит много проблем, у нас есть проблема с Сербией, ситуацией с пандемией и укреплением государства», – отметил после голосования глава Альянсом за будущее Косово Рамуш Харадинай.

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