В начале пандемии в Ухане было 13 мутаций коронавируса, – ВОЗ
Об этом сообщил глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Китае Питер Бен Эмбарек в интервью CNN, опубликованном в воскресенье, 14 февраля.
Исходя из этого, миссия предположила, что в действительности вспышка была большей – около тысячи случаев.
«Мы пока не проводили подсчеты. Но мы знаем, исходя из приблизительных оценок, что из всей массы зараженных лишь приблизительно 15% страдают от заболевания в тяжелой форме, а у абсолютного большинства людей болезнь протекает в легкой форме», – отметил Эмбарек.
Новые данные свидетельствуют о том, что распространение коронавируса в Китае началось раньше, чем предполагали ученые, добавил эксперт.
Кроме того, глава миссии рассказал, что согласно результатам анализов образцов COVID-19, по состоянию на декабрь 2019 года в Ухане насчитывалось по меньшей мере 13 различных мутаций коронавируса.
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