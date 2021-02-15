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04:37 15 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В начале пандемии в Ухане было 13 мутаций коронавируса, – ВОЗ

Об этом сообщил глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Китае Питер Бен Эмбарек в интервью CNN, опубликованном в воскресенье, 14 февраля.

По словам эксперта, китайские вирусологи предоставили ВОЗ данные всего по 174 случаям заражения, зафиксированным в Ухане в декабре 2019 года. И эта информация только о пациентах с тяжелым течением болезни.

Исходя из этого, миссия предположила, что в действительности вспышка была большей – около тысячи случаев.

«Мы пока не проводили подсчеты. Но мы знаем, исходя из приблизительных оценок, что из всей массы зараженных лишь приблизительно 15% страдают от заболевания в тяжелой форме, а у абсолютного большинства людей болезнь протекает в легкой форме», – отметил Эмбарек.

Новые данные свидетельствуют о том, что распространение коронавируса в Китае началось раньше, чем предполагали ученые, добавил эксперт.

Кроме того, глава миссии рассказал, что согласно результатам анализов образцов COVID-19, по состоянию на декабрь 2019 года в Ухане насчитывалось по меньшей мере 13 различных мутаций коронавируса.

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Тэги: коронавирус

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