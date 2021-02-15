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06:41 15 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Первая ракетка Украины не сумела выйти в четвертьфинал Australian Open

Элина Свитолина в матче четвертого круга проиграла американке Джессике Пегуле – 4:6, 6:3, 3:6. Игра продолжалась 1 час 58 минут.

Украинка неудачно начала матч и в первом сете у нее не было ни одного брейкпойнта, тогда как Пегуле хватило реализовать один из четырех в седьмом гейме.

Во втором сете американка стала больше ошибаться, чем воспользовалась Свитолина и забрала сет в свою пользу, но в третьем ситуация вернулись к тому, что было в начале игры.

В решающем сете Пегула лидировала с брейком 4:1, Свитолиной удалось сократить отставание до 3:4, но затем украинка потеряла еще один гейм на своей подаче.

В четвертем матчболе Пегула оформила дебютную для себя победу над теннисисткой из топ-10, а также первый в карьере четвертьфинал турнира Большого шлема.

За место в полуфинале Открытого чемпионата Австралии Пегула поборется с соотечественницей Дженнифер Брэйди.

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Тэги: теннис, Australian Open, Элина Свитолина

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