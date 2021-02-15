Первая ракетка Украины не сумела выйти в четвертьфинал Australian Open
Элина Свитолина в матче четвертого круга проиграла американке Джессике Пегуле – 4:6, 6:3, 3:6. Игра продолжалась 1 час 58 минут.
Украинка неудачно начала матч и в первом сете у нее не было ни одного брейкпойнта, тогда как Пегуле хватило реализовать один из четырех в седьмом гейме.
Во втором сете американка стала больше ошибаться, чем воспользовалась Свитолина и забрала сет в свою пользу, но в третьем ситуация вернулись к тому, что было в начале игры.
В решающем сете Пегула лидировала с брейком 4:1, Свитолиной удалось сократить отставание до 3:4, но затем украинка потеряла еще один гейм на своей подаче.
В четвертем матчболе Пегула оформила дебютную для себя победу над теннисисткой из топ-10, а также первый в карьере четвертьфинал турнира Большого шлема.
За место в полуфинале Открытого чемпионата Австралии Пегула поборется с соотечественницей Дженнифер Брэйди.
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