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07:52 15 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российские ученые первыми в мире создали тест на британский штамм COVID-19

Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов.

Специалисты из российского Института эпидемиологии заявили, что разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему, способную выявить британский тип коронавируса.

«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса», – указано в заявлении ученых.

По их словам, тест успешно прошел клинические испытания и, согласно результатам, обладает высокой точностью.

«Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)», – утверждают в институте.

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Тэги: коронавирус, тест на коронавирус

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