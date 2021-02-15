Российские ученые первыми в мире создали тест на британский штамм COVID-19
Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов.
Специалисты из российского Института эпидемиологии заявили, что разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему, способную выявить британский тип коронавируса.
«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса», – указано в заявлении ученых.
По их словам, тест успешно прошел клинические испытания и, согласно результатам, обладает высокой точностью.
«Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)», – утверждают в институте.
Новости по теме
Об этом сообщил глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Китае Питер Бен Эмбарек в интервью CNN, опубликованном в воскресенье, 14 февраля.
Южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, которые ранее были привиты или перенесли COVID-19.
Южноафриканский и бразильской штаммы коронавируса могут преодолевать иммунитет человека, который уже переболел COVID-19, и вызывать повторные заражения.