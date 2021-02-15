Умер посол Украины в Китае

У Сергея Камышева произошел обширный инфаркт.

В Пекине умер чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Печальная новость… На 65-м году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока», – написал Кулеба.

Он также выразил соболезнования родным и близким дипломата.

По информации издания «Зеркало недели», причиной смерти 64-летнего посла стал обширный инфаркт.

Тэги: посол Украины в КНР, Сергей Камышев.