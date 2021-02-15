НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
10:50 15 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Умер посол Украины в Китае

У Сергея Камышева произошел обширный инфаркт.

В Пекине умер чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Печальная новость… На 65-м году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока», – написал Кулеба.

Он также выразил соболезнования родным и близким дипломата.

По информации издания «Зеркало недели», причиной смерти 64-летнего посла стал обширный инфаркт.

Источник:
Тэги: посол Украины в КНР, Сергей Камышев.

Новости по теме

Визит Зеленского в ОАЭ: подписаны соглашения на 3 млрд долларов

Украинская делегация во главе с президентом подписала ряд важных документов с Эмиратами.

В Египте археологи раскопали самую древнюю пивоварню

В некрополе города Абидос на юге Египта была обнаружена, предположительно, древнейшая «промышленная» пивоварня в истории.

Российские ученые первыми в мире создали тест на британский штамм коронавируса

Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты