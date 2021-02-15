Умер посол Украины в Китае
У Сергея Камышева произошел обширный инфаркт.
В Пекине умер чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
«Печальная новость… На 65-м году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока», – написал Кулеба.
Он также выразил соболезнования родным и близким дипломата.
По информации издания «Зеркало недели», причиной смерти 64-летнего посла стал обширный инфаркт.
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