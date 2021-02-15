Чего ждать от курса доллара?

Доллар 15 февраля после того, как застыл в официальном курсе, вырос на межбанке до отметки 28 гривен. Такая динамика наблюдается после сообщений о том, что Украина пока не достигла успехов в переговорах с МВФ. Но, несмотря на такой новостной фон, межбанковский курс в ближайшее время удержится в районе 28-28,2 грн/долл., а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 28,0/28,3 грн.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Они также выделили такие тенденции на валютном рынке:

За неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,1%. Наличный доллар в банках подорожал до 27,82/28,07 грн.

На межбанке – низкая активность из-за выходного в США, в результате чего участники рынка стараются минимизировать внешние переводы.

К 11:00 доллар на межбанке, по данным портала Minfin, торговался по 28,01 грн в покупке и 28,03 грн в продаже.