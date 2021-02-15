В Каменском сотрудницу полиции и адвоката задержали на взятке $5500

Злоумышленники требовали деньги от матери подозреваемого в совершении ДТП за непривлечение ее сына к уголовной ответственности.

Сотрудницу Каменского отдела полиции и адвоката задержали за вымогательство взятки в размере $5500. Об этом сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 15 февраля.

«По данным следствия, в январе 2021 во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту совершения ДТП следстватель по предварительному сговору с адвокатом, требовала у матери подозреваемого $5500 неправомерной выгоды за непривлечение ее сына к уголовной ответственности и прекращении производства. Для придания этим действиям признаков правомерности с женщиной был заключен договор о предоставлении правовой помощи», – говорится в сообщении.

Задержали полицейскую и адвоката при получении ими $5 тысяч. Им уже сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Ураины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование дела продолжается. Его проводят детективы ГБР.

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