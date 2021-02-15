Украинцы стали реже вступать в брак

Согласно статистике, в 2020 году было официально зарегистрировано 167 900 браков, тогда как в 1991 году – 493 тысячи.

Количество браков в Украине за последние 30 лет уменьшилось в три раза. Об этом свидетельствуют данные сервиса OpenDataBot.

Согласно статистике, в 2020 году было официально зарегистрировано 167 900 браков, тогда как в 1991 году – 493 000.

Статистика количества браков. Фото: opendatabot

Что касается количества разводов, то оно также уменьшается. В 1991 году развелись 200810 пар, а в 2020 – 119 253. Этот показатель составляет 70% от всех заключённых в 2020 году браков.

Статистика количества разводов. Фото: opendatabot

Вероятно, на такую статистику повлиял карантин, хотя тренд к сокращению браков наблюдался и раньше. Не последнюю роль в этом процессе играет трудовая миграция молодежи и общий кризис института семьи как такового.

Отметим, что уменьшение числа браков в свою очередь влияет на сокращение численности населения страны.

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