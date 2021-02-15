39-летняя Меган Маркл беременна вторым ребенком

Об этом сообщил официальный представитель Гарри и Меган.

«Меган Маркл ждет малыша номер два! Арчи будет старшим братом», – сообщил официальный представитель Гарри и Меган.

Случилось то, чего так ждали все фанаты пары 39-летней Меган Маркл и 36-летнего принца Гарри. Через несколько месяцев в их семье родится еще один малыш. Меган беременна.

Он отметил, что это невероятно счастливые новости: «Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут второго ребенка».

Супруги принимают поздравления со всего мира. Слухи о возможной беременности Меган ходили давно. Однако только сейчас Гарри и его жена решились обнародовать счастливую новость, разместив фото Маркл с животиком.

В декабре 2020 года королевские поклонники запечатлели герцогиню Сассекскую в американском городе Беверли-Хиллз в мешковатой одежде. Многие решили, что под объемной курткой Маркл скрывает округлившийся из-за беременности живот.

25 ноября в издании The New York Times появилась статья, в которой Меган Маркл призналась о перенесенном в июле 2020 года выкидыше. Герцогиня Сассекская призвала людей делиться своей болью и поддерживать друг друга.

6 мая 2019 года у принца Гарри и его супруги родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда – принца Чарльза, дяди – принца Уильяма, его детей – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца – принца Гарри. Гарри и Меган Маркл два года назад перестали официально исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Они лишились титулов Его и Ее Королевское Высочество.

Тэги: Меган Маркл, Гарри и Меган