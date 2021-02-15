За требование обслуживать на украинском языке в одном из магазинов NOVUS охрана разбила телефон покупателю

В NOVUS снова скандал из-за отказа работника переходить на украинский язык.

В NOVUS снова скандал из-за отказа работника переходить на украинский язык. Так Владислав Полевой сообщает у себя на страничке в социальной сети Facebook, что в ответ на просьбу его друга перейти на украинский язык в магазине NOVUS начали хамить, а затем охрана пыталась не дать возможности снять видео и сломала телефон.

«На днях зашел в Новус (на Героев Сталинграда, 4а) с другом, который попросил продавщицу общаться на украинском. На что продавец не среагировала, к тому же, мы нарвались на наезд со стороны персонала. А потом еще услышали очень много неприличных слов в свой адрес. Как ни странно, сразу подбежал охранник и начал тыкать моему другу и рассказывать, что «ЗДЕСЬ ТАК РАЗГОВАРИВАТЬ НЕ БУДЕШЬ, ВЫХОДИТЕ И РАЗГОВАРИВАЙТЕ СКОЛЬКО ХОТИТЕ», и выбил телефон из рук, когда мы решили записать разговор на видео», – написал Владислав.

Как сообщалось ранее, журналистам «Настоящего Времени» стало известно о том, что сеть супермаркетов NOVUS до сих пор продолжает работать в Крыму, несмотря на санкции ЕС. Среди владельцев сети – литовский бизнесмен Раймондас Туменас, а также компания StolitsaGrouр, принадлежащая известной рейдерце Владе Молчановой.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что владелица StolitsaGrouр Влада Молчанова пытается захватить один из крупнейших оптовых рынков страны «Столичный» с помощью рейдерской схемы. Делом уже занимаются правоохранители.