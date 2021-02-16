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04:35 16 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Цыганков объявлен лучшим футболистом Украины

О победе полузащитника «Динамо» Виктора Цыганкова сообщили на церемонии УАФ «Футбольные звезды Украины».

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков назван лучшим игроком Украины 2020 года. О победе игрока в номинации сообщили в рамках церемонии УАФ «Футбольные звезды Украины».

В голосовании за звание лучшего Цыганков опередил двух футболистов «Шахтера» — Тараса Степаненко и Тайсона. При этом бразилец победил в номинации «Лучший легионер в Украине 2020».

Отметим, что Виктор также вошел в символическую сборную УАФ 2020 года, где находятся сразу шесть игроков киевского «Динамо».

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Тэги: футбол, Виктор Цыганков

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